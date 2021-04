Harry e Meghan, il piano del principe Carlo per estrometterli dalla Royal Family

Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere tagliati fuori dalla Royal Family, in vista di una possibile futura riforma che punta a contenere i costi della monarchia. Lo prevede la biografa reale Angela Levin, autrice tra l’altro di un libro sul duca di Sussex.

«Carlo da molto tempo vuole ridimensionare la monarchia, per ridurre le spese a carico dai contribuenti», ha detto l’autrice alla trasmissione britannica radiofonica TalkRadio. «Immagino che, quando questo avverrà, sia Harry che Meghan non saranno più membri della famiglia reale».

Levin, che ha pubblicato “Harry: A Biography of a Prince”, sottolinea che la regina Elisabetta ha finora frenato le richieste di estromettere i parenti meno prossimi dalla monarchia per “ragioni sentimentali”. Ma Carlo vuole cambiare lo status quo. Il “cerchio magico” della famiglia reale potrebbe quindi ridursi a Carlo e alla moglie Camilla, e quindi estendersi solo al primogenito William, a sua moglie Catherine e ai loro figli, George, Louis and Charlotte. Altri membri della famiglia potrebbero essere coinvolti per ruoli che si rendessero via via necessari e dietro compenso, ma perderebbero i loro titoli onorifici.

Che la regina, a 95 anni, intenda lasciare in maniera graduale i suoi compiti, è una reale possibilità, come ha sostenuto in una intervista al New York Times Peter Hunt, che fino al 2017 è stato corrispondente di corte per la BBC. Ed è anche altrettanto inevitabile che suo figlio 72enne, l’erede al trono, la sostituisca in modo graduale in molte delle sue incombenze. La maggiore presenza di Carlo, nel processo decisionale di corte, potrebbe quindi preludere a una vera rivoluzione nella famiglia reale. Harry e Meghan hanno lasciato i loro ruoli per trasferirsi in California, ma hanno mantenuto i titoli di duca e duchessa del Sussex.

Levin non è l’unica esperta a sostenere che la spaccatura tra i Sussex e gli altri membri della famiglia reale sia ormai irreparabile, malgrado gli sforzi di riavvicinamento compiuti da Harry durante la sua recente permanenza in Inghilterra per i funerali del principe Filippo. Il commentatore Phil Dampier ha detto al Sun che molti non si fidano, e temono che le loro conversazioni con la coppia possano “immediatamente filtrare all’esterno” o essere usate contro di loro.