Giulia De Lellis e il presunto sfogo contro Belen: «Se parlo rovino famiglie»

«Se parlo rovino famiglie». Parole molto forti da parte di, che si è sfogata in alcuneNon è la prima volta cheusa i social per lanciare "frecciatine" e i fan sospettano che questa volta si riferisca aNon fa nomi, ma i diretti interessati molto probabilmente hanno capito di aver scatenato la furia di Giulia. Proprio lei che da persona tradita (da) ha avuto la sua rivalsa pubblicando un libro di successo dal titolo "Le corna stanno bene su tutto".«Devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti», ha detto lasciando intendere che dietro ci siano avances o presunti tradimenti. «Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando», ha aggiunto.Felicemente fidanzata conha concluso con ironia: «Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di merda incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete»I fan di Giulia De Lellis non hanno perso tempo e si sono messi alla ricerca di chi avrebbe fatto arrabbiare il loro idolo. C'è chi ha pensato a una ex fiamma di Andrea Damante, ma diversi indizi farebbero propendere per Belen . La showgirl argentina ha pubblicato una stories insieme alin cui critica il«Va bene tutto, ma vi pare normale parlare con questo filtro? Anche mio figlio appare deformato». Queste parole sono sembrate una ripicca nei confronti di Giulia. A ricorrere a questo filtro, infatti, è la De Lellis.