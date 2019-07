Giulia de Lellis e Andrea Iannone pronti alle nozze? Su Instagram spunta la foto dell'anello (e di un morso)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanno insieme da poco più di un mese, ma l'amore tra Giulia de Lellis sembra andare davvero a gonfie vele, tanto che su Instagram l'influencer ha pubblicato una storia in cui compare una mano con una vistosa fedina di brillanti e il commento: «Io scioccata». Che l'ex fidanzato di Belen abbia davvero deciso di fare sul serio e fidanzarsi ufficialmente? A guardare bene lo scatto il palmo della mano di Giulia ha il segno di un morso: la De Lellis sarà scioccata per il morso o per quell'anello arrivato all'improvviso?Di certo è che la storia tra De Lellis e Iannone è la storia dell'estate. Ventinove anni lui, ventitrè lei. Si sono conosciuti a una cena, ha raccontato lei, tramite amici comuni. Ma la scintilla non è scoccata subito: «Mi stava antipatico». Il primo passo l’ha fatto lui, e non solo uno. «È stato paziente, educato, è entrato in punta di piedi nella mia vita», ha raccontato Giulia. Poi l'amore all'improvviso. La relazione l’hanno ufficializzata con una vacanza insieme in Sardegna. E da lì si sono susseguite le romantiche dediche social: Giulia cita lo spagnolo Carlos Ruiz Zafón: «E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice». E lui replica: «Erano anni che non vedevo il sole». Che dire: se sono rose fioriranno.