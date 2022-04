Gf vip, fine della love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù: Alex Belli racconta un retroscena inedito

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha suscitato diversi rumors. Il vero motivo della fine della storia d'amore fra i due ex gieffini ha generato fazioni diverse fra i fan che, alla luce dei fatti confermati da entrambe le parti ufficialmente, si sono schierati. Prima Manuel tramite Instagram e un comunicato Ansa, ha annunciato che la sua relazione con la principessa è terminata per «notevoli divergenze di vedute tra di loro che non possono più essere superate». A completare il quadro è intervenuta Lulù, che qualche ora dopo ha confermato tutto via social.

La principessa, però, ha puntato il dito contro il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, che non avrebbe mai approvato questa relazione, trascinando probabilmente con sé anche gli altri familiari dello sportivo. Difatti, sia Lulù che la sorella Jessica Selassié hanno bloccato su Instagram Franco. Nelle scorse ore si sono aggiunti a questo puzzle sentimentale nuovi interessanti elementi. A sbilanciarsi su quanto accaduto, in primis, è stato il migliore amico storico di Manuel, Alex che su Instagram, ha risposto a delle voci che vorrebbero Manuel come l’unico vero colpevole della rottura. «Ascoltate i media branco di caproni - ha detto l'amico -. Senza sapere parlate pure. Manuel le sue decisioni le ha prese da solo per tanti motivi che non stiamo qua a raccontare. A voi. Buona giornata branco di pecore che parlano a vanvera senza sapere un ca…».

L’amico di Bortuzzo, dunque, ha tenuto a sottolineare che lo sportivo paralimpico ha preso la sua decisione da solo, senza influenze esterne, scagliandosi così contro l’inviperito fandom della sua ex fidanzata.

Infine, questo pomeriggio, tra le altre cose, a parlare della fine della relazione fra Lulù e Bortuzzo ci si è messo anche Alex Belli. L’attore e loro ex coinquilino del GF Vip ha raccontato un retroscena inedito: a quanto pare, Manuel e Lulù hanno scritto la parola fine al loro rapporto proprio mentre la “principessa” e le sue sorelle erano impegnate nel tanto chiacchierato shooting fotografico della AXB Factory. «Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano».