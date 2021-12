Gf Vip, Katia Ricciarelli lancia una notizia bomba: «Quando esco mi sposo. Lui è un uomo gentile»

Notizia bomba, Katia Ricciarelli ha confessato a Soleil Sorge e a Carmen Russo che si vuole sposare.

«So che Katia vi ha confessato che vuole sposarsi», torna sull'argomento Alfonso Signorini, Carmen spiega: «Eravamo a giocare e ho visto Katia con una luce particolare e mi ha detto “appena esco mi voglio sposare”» e Soleil conferma quanto detto dalla Russo.

Katia Ricciarelli, pronta al grande passo

«Quando esco mi voglio sposare non voglio più stare da sola. Quando con una persona stai bene te ne accorgi anche quando le dai la mano. Mi ha conquistata con il tempo con la sua intelligenza, questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita perchè gli piace perdersi nei miei occhi e io quando me lo ha detto non ho detto niente ho solo pensato "hai visto mai Katia". Non è passione è una cosa molto più alta. Grazie al periodo passato qua dentro ho capito molto anche cosa mi è mancato. Mi fa paura ora dire che resterò da sola, io so che questa persona c'è e questo mi fa star serena credo sia la conclusione di una vita come la mia e spero di non sbaglaire ancora. Nella vita abbiamo sempre un'altra possibilità». La confessione fa sciogliere anche Sonia Bruganelli che ricorda ancora le parole della Ricciarelli all'inizio dell'avventura del Gf Vip, quelle di una persona paurosa e timorosa dell'amore.

L'emozione in studio

«Ancora una volta Katia tu ci lasci senza parole» interveniene un alfonso emozionato.

«Ci siamo conosciuti molto tempo fa in Puglia» ma non aggiunge altro e dice che però Signorini sarà il primo a saperlo.