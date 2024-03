Gaia Bermani Amaral ha sposato il regista Rocco Ricciardulli, le immagini dell'elegante matrimonio: l'abito (verde), la location e i fiori

Gaia Bermani Amaral e il regista Rocco Ricciardulli si sono sposati. I due, i venti anni di differenza hanno scelto di lasciarli alle spalle e si sono uniti in matrimonio ieri martedì 26 marzo. Con una cerimonia intima e riservata la coppia si è detta Sì lo voglio in una villa alle porte di Milano tra gli amici più stretti.

Gaia Bermani Amaral e Rocco Ricciardulli sposi

È Gaia stessa a condividere gli scatti su Instagram e solo lei. «Eccolo il mio futuro sposo». Con una carrellata di immagini "presenta" ai follower il futuro marito. Nessun invitato ha postato nulla sui social ma tra le foto ufficiali messe in rete dall'attrice solo lei, il marito e lo stilista del suo abito.

L'abito della sposa

Di un'eleganza indiscussa l'attrice anche nel giorno del suo matrimonio si è voluta contraddistinguere optando per un abito verde bottiglia lungo con maniche a tre quarti di Atelier Via Donizzetti disegnato da Antonio Frana. A incorniciare la shilouette una mini mantiglia di pizzo. L'outfit si completa con una decolletè oro con fiocco in punta. Per il dopo cerimonia la sposa ha scelto di sostituire il velo con una fascia ton sur ton.

I fiori

Eleganza e semplicità anche nella scelta floreale. Un bouquet tondo dai toni tenui con rose e peonie che vanno dal bianco al cipria di Fioraia Corvi. Stesso colore dell'abito e stesso tessuto della mantiglia per il cuscino delle fedi. Per quanto riguarda gli allestimenti scelti per la location non si hanno immagini ma la certezza è che anche sulla mise en place avrà regnato la sobrietà.

La location

Villa Litta Modignani, a Milano, è il palazzo in cui Gaia e Rocco si sono giurati amore eterno. Abbracciata nell’incantevole cornice dello splendido parco storico all’inglese, che ben si presta per le foto agli sposi e ai loro invitati, troneggia sobrio ed elegante il possente edificio squadrato di Villa Litta Modignani realizzato sul finire del Seicento e restaurato dal Comune di Milano nel 2017 dopo due anni di importanti lavori. La rinnovata facciata si presenta oggi di un delicato color rosato scandita sui tre piani da file simmetriche di finestre. Al piano terra un doppio porticato ad archi e colonne in granito racchiude la nuova Sala Matrimoni che amplia l’offerta delle sedi comunali preposte dove celebrare Unioni e Matrimoni con rito civile.

Chi è l'attrice

Gaia Bermani Amaral nata a San Paolo il 16 settembre 1980(ha quasi 44 anni) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Nata in Brasile da padre brasiliano e madre italiana, si trasferisce da bambina in Italia stabilendosi con la famiglia a Milano, dove frequenta il Liceo Ginnasio Giuseppe Parini e successivamente inizia la carriera di modella. Raggiunge la notorietà nel 2000 quando viene scelta come testimonial della TIM. Nel 2001 fa il suo esordio come presentatrice televisiva e nel 2005 esordisce nel mondo della recitazione. Nel 2021, ha pubblicato il suo primo romanzo, "Manuzzelle".

Lo sposo

Rocco Ricciardulli, 63 anni è un regista e sceneggiatore italiano. Nato a Bernalda in Basilicata, dopo gli studi liceali si trasferisce a Los Angeles dove frequenta corsi di recitazione e regia.