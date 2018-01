Fedez-Ferragni, il Capodanno insieme dopo un 2017 da incorniciare

Nye concert ready 💪🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Dic 31, 2017 at 2:14 PST

Unpassato insieme per la coppia social dell'anno 2017:sono inseparabili e sanno che devono molto all'anno appena trascorso. Dal punto di vista professionale soddisfacente, il 2017 per il cantante e la fashion blogger è stato entusiasmante soprattutto per la vita privata.È lo stesso Fedez a ricordare come, nell'anno appena finito, oltre a tante soddisfazioni per dischi e tour, siano giunte tantissime novità, dallaa Chiara, fatta sul palco dell'Arena di Verona, all'imminente arrivo del piccoloFedez e Chiara hanno voluto ricordare iattraverso i racconti delle loro 'Storie' su Instagram. Il cantante che, sotto anestesia per un'operazione, scambia una dottoressa dell'ospedale per Chiara è imperdibile.Dopo i festeggiamenti, la coppia si è concessa una giornata di relax, all'insegna di film e divano (come documentato da Chiara su Instagram). Domani, invece, è prevista la partenza per Los Angeles: i festeggiamenti continuano?