Fedez in lacrime a Belve: «Nessun tradimento, nascondere il volto dei figli una scelta concordata con Chiara»

Fedez in lacrime durante la registrazione della puntata di "Belve".

Il nodo del volto dei figli

Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leo e Vittoria. Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie.

La smentita sui flirt

Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti. L'intervista andrà in onda nella puntata del 9 aprile, in onda in prima serata su Rai2 e non, come inizialmente previsto, nella puntata d'esordio della nuova edizione di 'Belvè il 2 aprile, che ospiterà invece Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.