Ha pianto, sui social denunciando l'ingiusta (a suo dire) decisione presa dal tribunale in seguito alla separazione dalla sua ex: la sua casa dovrà rimanere a sua figlia. E ora vola in vacanza a Mykonos, social in fermento. Federico Fashion Style ha preoccupato i suoi fan due giorni fa mostradosi disperato (anche se in molti non vedono le lacrime scendere) raccontando quanto accaduto. poi era scomparso dai social. Oggi, però, domenica 9 luglio, il parrucchiere delle star è tornato sull'argomento e ha, seppur con molto rammarico, voluto tranquillizzare i suoi follower. In questo momento, poi, Federico si trova a Mykonos, in Grecia, per una vacanza che gli hanno regalato gli amici proprio per farlo riprendere dal ifficile momento.

Federico Fashion Style va in vacanza

«Dire grazie sarebbe riduttivo. Federico Lauri con valigia già alla mano continua a inveire contro Letizia Porcu, la mamma di sua figlia.

«Solo il pensiero di dover vedere marcire tutti i loro sacrifici, per tenere la casa chiusa per fare una cattiveria a me, mi fa male e mi distrugge dentro».

Il ringraziamento ai fan

Poi il parrucchiere ringrazia fan e amici: «Ho passato due giorni bruttissimi, tra pensieri e lacrime stando lontano da tutto e da tutti. Oggi, devo dire grazie ai miei amici che mi hanno fatto rialzare, facendomi capire che la vita va avanti e tutto il male e la cattiveria le portano via il bene! Mi avete convinto a partire per svagarmi e non pensare! Questo gesto e pensiero mi riempie il cuore, tornerò più forte di prima e per me questa sarà solo una brutta pagina della mia vita. Grazie a tutti voi, amici miei, famiglia mia».

Le critiche

Ma sul web questa scelta non è proprio piciuta a tutti. Tantissimi i commenti negativi su Instagram per Federico Fashion Style che ha da poco postato le foto del suo nuovo salone di parrucchieri che ha aperto a Roma: «Ieri piangevi come un cogl**ne, oggi sei a Mikonos a scrocco,pubblicizzi la nuova apertura di un tuo nuovo salone...PESSIMO...fa bene la tua ex a a spolparti! ACCATTONE E IGNORANTE!» e ancora «Quale modo migliore se nn piangere senza lacrime e dopo 48 ore presentare il nuovo salone?!?». Federico è volato nell'isola greca con degli amici e alloggia in un resort a 5 stelle che gli ha gentilmente offerto un'agenzia viaggi in cambio di tante storie Instagram e lui si riprende e si mostra in tutti i modi.