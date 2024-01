Fabrizio Corona è tornato single? Sara Barbieri rompe il silenzio: «La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno»

Sara Barbieri e Fabrizio Corona si sono lasciati? Sembra giunta al capolinea la storia tra l'ex re dei paparazzi e la sua giovanissima fidanzata (o forse ex). Il gossip impazza ga giorni ma nessuno dei due diretti interessati aveva dato conferme, né smentite. Ora però la modella su Instagram rompe il silenzio, forse, rispondendo (in modo sibillino) alla domanda.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati?

«Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia – così ha esordito Sara Barbieri in una delle due storie pubblicate su Instagram -.

La modella rompe il silenzio

Con una Story Instagram, la 23enne parla per la prima volta del suo periodo difficile. Leggendo sembra si riferisca proprio a Fabrizio Corona. «È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno». Poi arriva il consiglio per tutti, «di non aggrapparsi mai a situazioni per la paura di affrontare la vita reale», di ascoltare «chi vi vuole davvero bene». Ma nessuna polemica ne voglia di rivendicazione: «Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere», conclude la Barbieri.

Le segnalazioni

Certo parole che, arrivando dopo la segnalazione di Alessandro Rosica della fine della sua relazione con l'ex re dei paparazzi, sanno di addio. Ma nè Sara nè tantomeno Fabrizio Corona hanno affermato (direttamente) nulla di tutto ciò. La 22enne addirittura, subito dopo aver condiviso le storie su Instagram, ha anche cercato di spegnere l'incendio: «Raga, dorata in tutto quello che ho scritto, vi prego». Ma ormai le fiamme sono divampate non ci resta che attendere la prossima mossa, magari di Corona.