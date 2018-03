Emily Ratajkowski, nudo integrale su Instagram: «Poso per mio marito»

Posing for my husband like Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Mar 21, 2018 at 12:02 PDT

Take me back Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Mar 21, 2018 at 10:24 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sempre più sexy esu. La modella ha pubblicato una foto senza veli mostrandosi ai suoi fan in unEmily è apparsa completamente nuda sdraiata sul letto mentre si copre appena con le mani e con un furbo movimento della gamba le sue parti più intime. La modella è uno dei personaggi più seguiti sui social e a gidicare dagli scatti sembra anche di capire il motivo. La Ratajkowski non solo è dotata di una bellezza oggettiva, ma ama spesso provocare i suoi fan con scatti sexy.Scatti hot anche per il marito. In un altro dei suoi scatti ha scritto come didascalia: "Poso per mio marito". Anche questa volta c'è stata una pioggia di like per la bella Emily che copletamente nuda, mentre indossa solo un cappello di paglia, ha sicuramente fatto la gioia degli occhi della sua dolce metà e di quella di oltre 1 milione di followers.