Elisabetta Gregoraci, aereo misterioso pure a Battiti Live: «Ricorda il 28/08 alle 18. Ti amo». Chi è il corteggiatore segreto?

Continua il tour di Battiti Live. Il palco della kermesse canora estiva è arrivato a Trani e tra la carovana di addetti, artisti anche Elisabetta Gregoraci è arrivata in terra pugliese. Nonostante le critiche sottolineate sul web per i troppi errori durante la conduzione della showgirl tali da far insorgere il popolo di Twitter a suon di "non sarà meglio mettere qualcun altro a presentare...", l'ex di Flavio Briatore continua a far strage di cuori.

Elisabetta Gregoraci, il corteggiatore misterioso torna a colpire

Durante le prove di Battiti infatti sul cielo della Puglia è apparso il nome di Eligreg (come la chiamano i suoi fan). Non è certo la prima per Eli, che quando era concorrente del Gf Vip hsi è vista un cielo invaso di aerei per lei, ma stavolta non era preparata.

Cosa è successo?

La Gregoraci stava facendo le prove a Trani di Battiti Live nel pomeriggio quando un aereo ha sorvolato il cielo con un messaggio chiaramente per lei. Gli equivoci non sono contemplati stavolta. «Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo». A pubblicare la foto dell'aereo romantico ci ha pensato Radio Norba. Un appuntamento? O forse un evento così importante da dover essere ricordato. Una dedica speciale, che ha anche un costo speciale, che non tutti possono permettersi.

Caccia all'uomo del mistero

È quindi caccia all'uomo misterioso. Sarà lo stesso che mandava i messaggi quando Eli era na vippona? Sarà forse lo stesso che l'8 febbraio per ricordare a tutti che la gregoraci compieva 42 anni ha comprato un'intera pagina del giornale? Per ora non è dato saperlo, visto che nelle pagine social della showgirl non c'è nessun riferimento al gesto un tantino plateale.