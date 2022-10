Elisabetta Canalis, jumpsuite nude e nuovo "taglio" di capelli per Halloween: scatenata in disco. Il ballo fa impazzire i fan: «Sei una dea»

Bella, bellissima anche a Halloween. Elisabetta Canalis non sbaglia un colpo e per la festa piu' spaventosa dell'anno si mostra piu' splendente che mai. Tuta trasparente di cristalli super aderente, scollatura audace e un bob tutto nuovo. L'ex velina ha già iniziato a festeggiare e ieri si è scatenata in una serata al Bar Lis, un noto locale di Los Angeles con rooftop che affaccia sulle strade di Hollywood.

Elisabetta Canalis ad Halloween

Il tema della serata nel sofisticato locale per Halloween era il burlesque. Così Elisabetta si è travestita a tema e ha stupito tutti. Ha indossato una scintillante jumpsuit aderente, nude e ricoperta di micro cristalli, con maxi scollatura a V: è di Nadine Merabi, il modello Eliza. Sul sito ufficiale del brand costa a prezzo pieno 510 euro. E fin qua nulla di strano, perchè a lei sta davvero bene tutto. Ma ad attirare l'attenzione dei follower, e non solo, è stata soprattutto l'inedita acconciatura dell'ex di Bobo Vieri.

Una parrucca o taglio con il passato?

Da sempre riconoscibile per la sua folta chioma scura, Elisabetta ora appare con un look tutto nuovo e i fan ne rimangono affascinati. Un caschetto con frangia, ma è una parrucca? Non lo sappiamo, ancora, ma c'è già qualche malpensante che associa il cambio look ai rumors che vedono la velina in profonda crisi con il marito Brian Perri, brillante medico di stanza a Los Angeles al quale è legata dal 2014. D'altronde il taglio di capelli è il primo segnale della voglia di cambiamento, no?