Chi è Eleonora Sesana, l'assistente personale di Fedez volata a Miami con il rapper prima della separazione: età, studi e carriera

Il caso di queste ultime settimane è la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. La loro separazione porta a indagare sulla loro vita privata per scoprire nuovi dettagli su questa storia. Il personaggio che sta attirando attenzione è Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez che è volata a Miami con lui prima della sepazione con la moglie.

Chi è

Eleonora Sesana nasce a Milano e ha 33 anni. Non ama mostrarsi sui social. Il suo ruolo è di personal assistant e communication assistant.

La carriera

Eleonora Sesana, come si può notare dal suo profilo Linkedin, ha conseguito una laurea triennale all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo e nel 2014 la specialistica in Turismo, territorio e sviluppo locale all’Università Bicocca Di Milano. Tra il 2016 e il 2017 ha frequentato il Master comunicazione e media digitali presso Il Sole 24 ORE Business School.

Le sue esperienze professionali sono iniziate nel 2016 come personal assistant presso Natasha Slater Studio e poi, dal 2018, come Celebrities Specialist da Dolce & Gabbana. Adesso lavora per Fedez e si occupa di organizzare le sue attività pubbliche e private.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata abbiamo poche informazioni essendo una ragazza molto riservata. Su LinkedIn descrive se stessa come una donna “motivata, entusiasta e concreta”.