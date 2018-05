© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e soprattutto della donna: lo ha fatto vedere, con grande enfasi, la ex Velina, oggi fashion blogger, che è caduta in uno scherzo da parte delle Iene, che hanno approfittato di una sua grande debolezza. Il suo cane, un barboncino, da cui non si separa mai.Con la complicità di un producer, la Barolo vienee porta con lei il cagnolino: ma mentre Elena è impegnata con le foto, i complici allontanano da lei il cane. Quando la ex Velina se ne accorge, va nel panico, fino a pensare di mettere un annuncio su Instagram per ritrovarlo. Tra lacrime e disperazione, la ragazza scende in strada e incrocia un uomo, che in braccio aveva un cane proprio simile a Whisky.Elena lo accusa:. Lui prima nega, affermando come la cagnolina - di nome Ludmilla - in realtà sia sua. Poi getta la maschera: «Quelle persone dietro di te sono Le Iene, ti hanno fatto uno scherzo», le dice. La Barolo ritrova il suo amico Whisky e vissero tutti felici e contenti, ma la disperazione, sincera, della ex Velina resterà nelle pagine più divertenti di questa stagione televisiva.