Diletta Leotta, spunta la foto del bacio con Ryan Friedkin: l'indiscrezione di Oggi

Se qualche giorno fa era poco più di un pettegolezzo, oggi, la notizia della presunta relazione tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin sembrerebbe trovare conferme. Stando a quello che scrive Dagospia, infatti, sul numero della rivista Oggi - in edicola da domani - verranno pubblicate le foto esclusive che documentano un bacio tra i due. Che a questo punto sarebbero coinvolti in una vera e propria love story, aldilà dei rumor. E non è tutto: la foto risalirebbe allo scorso 20 dicembre. Ben prima, quindi, di quando le voci hanno cominciato a circolare.

L'indiscrezione arriva subito dopo un post scritto dalla conduttrice in cui si difendeva dai pettegolezzi: «Ho sempre taciuto, finora - ha postato la showgirl su Instagram - E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata», così Diletta Leotta.

«Lo dico perché - ha aggiunto la showgirl - leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no? E la libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no? Io non offendo e non giudico nessuno. Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?», così la conduttrice sui social.

