Diletta Leotta e Ryan Friedkin avvistati insieme in hotel: storia finita con Can Yaman?

Diletta Leotta e Ryan Friedkin insieme: la conduttrice tv e il vice presidente della Roma sarebbero stati avvistati in un hotel della Capitale. A dare la notizia è stato il portale Dagospia, non esistono però né foto né filmati dei due giovani. Lei 29 anni, lui 31 sarebbero la coppia rivelazione dell’anno: in pochi minuti la notizia ha fatto il giro dei social scaraventando l’hashtag #Leotta in cima ai trend di Twitter. Nei giorni scorsi presentatrice Dazn ha rotto con l’attore turco Can Yaman, ma adesso avrebbe trovato un nuovo amore in Ryan Friedkin. Massimo riserbo sulla questione, anche se l’indiscrezione già da qualche giorno era cominciata a circolare nella Capitale.

