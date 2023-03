Costanza Caracciolo, età, vita privata, aborto, figli e matrimonio segreto: cosa fa oggi la moglie di Bobo Vieri? L'ex velina ospite a Verissimo

Costanza Caracciolo ospite a Verissimo. Oggi, sabato 25 marzo alle 16.30 su Canale 5, l'ex velina siederà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi senza veli. Assieme a lei nel talk di intrattenimento Mediaset ci saranno anche Manuel Bortuzzo, Arianna Bergamaschi, Carol Alt e i due eliminati dal serale di Amici Megan e NDG. Ma vediamo insieme chi è Costanza Caracciolo.

Costanza Caracciolo chi è: gli esordi dell'ex velina

Costanza Caracciolo, all’anagrafe Anna Costanza Caracciolo, è nata a Lentini, in Sicilia, il 17 gennaio 1990 (ha 33 anni) sotto il segno zodiacale del capricorno. È alta 170 cm e pesa 52 kg. Affascinata dal mondo dello spettacolo, sin da piccola prende lezioni di danza. Nel 2007 partecipa al concorso di bellezza Fotomodella dell’anno classificandosi seconda. Nel 2008 ha conseguito il diploma di liceo classico. Lo stesso anno partecipa al programma Veline, per la categoria Bionde. Vince l’edizione assieme alla collega Federica Nargi (la mora). Le due conquistano quindi il ruolo di veline per la trasmissione Striscia la notizia, alla quale rimangono dal 2008 al 2012. La "bionda" partecipa poi a molti programmi televisivi, fra i quali anche Le nuove mostre, Pechino Express, Cuochi e Fiamme Celebrities, Tiki Taka e altri. Recita nel film Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4, e fa da testimonial in molte campagne pubblicitarie.

Vita privata, gli amori (famosi): da Fogacci a Vieri

Prima dell'incontro con l'uomo della sua vita, Bobo Vieri, Costanza Caracciolo è stata fidanzata con il calciatore Alessandro Fogacci. Poi ha avuto una relazione di due anni con l’attore Primo Reggiani. Attualmente l’ex velina è sposata con il bomber Christian Vieri. Insieme hanno avuto due figlie. Christian Vieri ha corteggiato per un lungo periodo Costanza prima di riuscire a conquistarla. Lei ha poi deciso di fidanzarsi con lui (2017) e i due sono andati a convivere, spostandosi tra Miami e Milano.

L'aborto, le figlie e il matrimonio segreto

Dopo poco tempo Costanza è rimasta incinta, ma ha purtroppo perso il bambino che portava in grembo. Un dolore che si porterà sempre dentro. Successivamente l'ex velina è rimasta incinta di nuovo e ha dato alla luce la sua prima figlia, Stella, nata il 18 novembre 2018. Il 25 marzo 2020 è arrivata la seconda figlia, Isabel. Stando alle dichiarazioni della stessa Caracciolo, i due si sarebbero sposati in gran segreto a Milano il 18 marzo 2019. Alla cerimonia pare che abbiano partecipano pochi intimi, tra amici e familiari.

Che lavoro fa oggi l'ex velina?

Costanza Caracciolo ha avuto modo di raggiungere il successo e affermarsi così in diversi ambiti della vita. In primo luogo, la ragazza è oggi un’influencer, in quanto ha un profilo Instagram molto seguito ed è proprio qui che detta diversi consigli a tutti coloro che decidono di seguirla. Allo stesso tempo, però, continua a comparire in programmi di successo e a sfilare per alcuni brand di moda famosi. Costanza ha inoltre condotto alcuni programmi televisivi e radiofonici, cosa che continuo a fare saltuariamente. Fino a qualche anno fa e inoltre è stata una stilista, in quanto nel corso della sua carriera ha avuto modo di far parte del mondo della moda. Questo le ha permesso di conoscere da vicino molti stilisti famosi e appassionarsi quindi ad un universo che le permette di esprimere il suo estro e la creatività. Ha fondato una sua linea di prodotto per capelli, si chiama Coistel nome che nasce dalla fusione del nome dell'ex velina con le figlie (CO-Costanza I-sabel STEL-Stella). «L’idea dietro a COISTEL nasce da una passione che ho sin da sempre per i capelli e poi da un’esigenza personale, mia e delle mie bambine». Dice lei stessa sul sito. Principalmente però oggi Costanza Caracciolo è una mamma, in quanto ha deciso di dedicare la sua vita alle sue due figlie. Riesce quindi ad avere dei grandi successi sia a livello professionale che privato.