Chiara Ferragni, 50 euro per un selfie: centinaia di fan in fila a Palermo

Chiara Ferragni osannata dai fan a Palermo. L'influencer è arrivata ieri nel capoluogo siciliano per lanciare la sua nuova linea di cosmetici, con un evento glamour nella profumeria di via Principe di Belmonte. Centinaia i fan in fila all'esterno del negozio, sfidando anche pioggia e vento, pur di incontrare la regina delle influencer.

L'evento esclusivo - riporta PalermoToday - è stato riservato solo a 60 persone, che hanno acquistato uno dei prodotti della nuova linea make-up e hanno trovato il biglietto "fortunato". La spesa minima per entrare e avere l'opportunità per scattare un selfie con Chiara Ferragni era di 50 euro.

La moglie di Fedez ha voluto comunque salutare tutti i giovani accorsi per lei, affacciandosi dal balcone della profumeria. «Guys, vi volevo ringraziare tantissimo per l'affetto che mi avete donato oggi a Palermo. È bellissimo fare questi eventi (ed era da un po' che non li facevo) in cui vi posso vedere, conoscere, scambiare quattro chiacchiere e vedere la vostra emozione negli occhi. Sono bellissime le cose che mi dite. È emozionante vedervi emozionati nell'incontrarmi. Vi volevo ringraziare tantissimo. Spero ci siano tante altre occasioni», ha detto l'imprenditrice digitale su Instagram.