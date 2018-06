Chiara Ferragni dopo la nascita di Leone consiglia alle neomamme: «Dopo il parto datevi tregua»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –è da poco diventata mamma del piccoloMaria, nato dalla sua relazione con Fedez, e dall’alto della sua esperienza da neo genitore ha un consiglio per tutte le “colleghe” che voglio tornare in forma: "Innanzitutto datevi tregua”.La questione è solo di tempo: “È giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma – ha spiegato a “Io donna” - ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei risultati, non necessariamente si torna ‘come prima’. Sono la prima a subire questa prova; non sono tornata in perfetta forma ma mi dico: “ok, va bene così, ho avuto in grembo mio figlio per nove mesi, posso prendermi del tempo per rimettermi in sesto”. L’importante è scegliere prodotti che funzionano bene con il proprio corpo".Il concetto di bellezza in fondo è cambiato: “significa sentirsi bene nel proprio corpo, qualsiasi forma il nostro corpo abbia. Fortunatamente non esistono più canoni estetici stretti in cui infilarsi, il concetto si sta ampliando sempre di più fino a comprendere tanti modi di essere bella, ed è importante che al concetto di bellezza venga associato quello di salute e di forza. A essere belli si inizia da dentro, avere fiducia in se stessi e sentirsi per questo forti”.