Ferragni e Fedez, Paloma "scomparsa" dalle storie. La frecciatina del cognato: «Non se ne fa nulla di auto costose»

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra aver colpito proprio tutti, anche la cagnolina Paloma, entrata a far parte della famiglia lo scorso settembre, regalo di mamma Marina Di Guardo.

Da quando il rapper è uscito di scena e ha cambiato casa, nelle storie della Ferragni il musetto dorato del golden retriever non si è più visto. Che fine ha fatto Paloma? Su TikTok è arrivata la risposta a chi si chiedeva che fine avesse fatto.

Paloma, la nuova casa

Paloma sembra stia vivendo una nuova vita in compagnia di Gabri, il cane di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Il cane dei Ferragnez, infatti, è apparso felice e spensierato in un video su TikTok pubblicato dal cognato Riccardo. Paloma sembrerebbe essere stata affidata (non si sa se temporaneamente o meno) alla sorella di Chiara, in attesa che la Ferragni stia meglio. Secondo i bene informati, l'influencer si sarebbe chiusa a riccio e passerebbe le giornate dalla sua psicologa per cercare di riprendersi dal dolore della separazione.

La frecciatina di Riccardo Nicoletti

Il marito di Francesca Ferragni, Riccardo Nicoletti ha pubblicato alcuni video su TikTok dove mostra Paloma e Gabri, il suo cane, mentre giocano e si divertono in quello che sembra essere un parco o un bosco e poi... la frecciatina. Come sottofondo al video dei due cagnolini mentre giocano, c'è un audio di TikTok in cui una voce dice: «Un cane non se ne fa niente di una macchina costosa, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo». In molti hanno visto questo post come una frecciatina velata ai Ferragnez e alla loro vita lussuosa, mentre altri hanno già ipotizzato che Paloma sia ormai sua e che saranno Riccardo e Francesca a prendersene cura d'ora in poi.