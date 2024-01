Chanel Totti, la figlia del fidanzato Cristian Babalus compie un anno. La frecciatina della ex Martina De Vivo: «Siamo io e te fin dall'inizio»

Cristian Babalus e Martina De Vivo saranno sempre legati in un modo o nell'altro, nonostante la brusca separazione e la relazione del ragazzo con Chanel Totti che prosegue a gonfie vele tra viaggi in Egitto e in giro per l'Italia. Eppure Cristian, prima di essere il fidanzato di Chanel, è il papà di Kylie, la prima figlia con la sua ex compagna, e oggi la piccola compie un anno.

Mamma e papà riusciranno a festeggiarla insieme oppure sceglieranno di organizzare due feste separate?

La dedica di papà Cristian Babalus

Nonostante la giovane età, Cristian è già papà di una bambina, Kylie che oggi compie un anno. Un grande giorno che merita una dedica molto speciale: «Un anno di te. Il tempo con te vola. Un anno di immense emozioni, un anno di amore. Non ho mai capito cosa significa amare così tanto una persona. da quando sei entrata a far parte della mia vita è tuto più bello. Non ti farò mai mancare niente, ti amo tanto, per sempre tuo papà».

Cristian Babalus condivide spesso scatti con la figlia, nonostante non passi molto tempo con lei a causa degli impegni di lavoro e altro. La piccola, infatti, vive con la mamma Martina, famosa tiktoker.

La dedica di mamma Martina

Martina De Vivo ha condiviso un video molto dolce con le foto della piccola Kylie in occasione del primo compleanno della figlia: «Già 1 anno è passato bimba mia, non ti posso spiegare l’emozione che ho provato esattamente 1 anno fa. A soli 18 anni ho preso la mia vita in mano e con tante difficoltà tu mi hai sempre dato la forza di rialzarmi. L’amore di una figlia e smisurato ed è grazie a te se ad oggi sono così forte e felice, mi hai cambiato la vita, mi hai fatto diventare donna. Mamma tua sarà sempre a un passo da te, sei bellissima e pazza come me e non potevo desiderare figlia più simpatica, bella e dolce come te! Ti amo Kylie. Siamo io e te dal primo giorno e lo saremo fino al mio ultimo respiro».

Entrambi i genitori hanno scelto come sottofondo alle loro rispettive dediche la canzone di Elisa, "A modo tuo", dedicata alla figlia che cresce anno dopo anno.

I festeggiamenti con Chanel Totti

La fine della storia tra Martina De Vivo e Cristian Babalus è avvenuta in modo piuttosto burrascoso perché il ragazzo sembrerebbe averla tradita con Chanel Totti. Nulla di confermato, ma la tiktoker avrebbe trovato alcuni messaggi compromettenti a due mesi dal parto e la figlia di Ilary avrebbe risposto con «non è un problema mio».

I fan di Chanel e Cristian non sanno ancora come il ragazzo vorrà festeggiare il compleanno della figlia, ma sperano che Chanel possa farne parte in quanto compagna ufficiale da poco meno di un anno del papà.