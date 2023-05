Chanel Totti e la scritta sulla torta per il suo compleanno: «Reggo più alcol che persone». Pioggia di critiche: «Ma non ti vergogni»

Chanel Totti festeggia ancora. Il 13 maggio la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha spento le sue 16 candeline, e ieri lo ha rifatto. Dopo il weekend romantico per sole coppie, mamma Ilary con Bastian Muller e lei con fidanzato Cristian Babalus a Lugano, è arrivato il momento di festeggiare con gli amici.

E Chanel torna a essere criticata dagli haters.

Chanel Totti travolta dalle critiche per la torta

Stavolta nel mirino ci finisce la torta di compleanno che la sedicenne ha scelto. Una cake (instagrammabile) anni '80 tutta panna bianca e rosa con la scritta "Reggo più alcol che persone". Pioggia di critiche e lo scatto diventa virale. «Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande» le scrivono. «Non oso pensare a 20 anni cosa farà» aggiunge un altro e ancora «A 15 anni (ma in realtà sono 16 ndr) scrivi queste cose, ma non ti vergogni?» , le critihe continuano «Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età, mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo».

Gli haters non si placano ma Chanel sfodera un sorriso potente di chi ha voglia solamente di godersi la sua festa non badando alle critiche. D'altronde ha le spalle larghe la sedicenne, che dopo la separazione dei suoi genitori è stata spesso nel mirino delle critiche. Prima per i ritocchi, poi per il suo nuovo fidanzato Cristian Babalus, Chanel non piace a tutti.

La storia con Cristian

La relazione sentimentale con il tiktoker Babalus è iniziata da qualche mese ma è entrata subito nel mirino degli haters. Lui è diventato papà da poco di una bimba avuta da Martina De Vivo, anche lei tiktoker. Lei aveva accusato l'ex di averla tradita con la figlia di Totti. Voci alle quali Chanel non ha dato molta importanza. Tant'è che la storia va avanti a gonfie vele. Alla festa di Chanel, Cristian le sta vicino e si scattano un selfie mentre la ragazza avvicina le labbra al suo innamorato e fissano l’obiettivo. «Comunque vada» scrive lui aggiungendo un cuoricino per la sua ragazza. Si frequentano da poco ma le presentazione ufficiali sono già arrivate. Chanel è stata in vacanza con Cristian con la mamma e il fidanzato ora mancano solo gli incontri con papà Francesco Totti e Noemi Bocchi e poi la famiglia allargata sarà al completo.