Cesara Buonamici si sposa: dopo 24 anni di fidanzamento la giornalista ha detto sì al suo compagno storico

Cesara Buonamici ha detto si. dopo 24 anni di fidanzamento e all'età di 65 anni, lo storico volto del Tg 5 ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno storico Joshua Kalman. A dare l'annuncio, con tanto di foto delle pubblicazioni di matrimonio, è stato il settimanel Novella 2000. La giornalista e il medico si diranno si con rito civile a Fiesole, città d'origine di Cesara, in Toscana. Luogo a cui la donna è molto legata e dove produce un pregiato olio.

I due si sono conosciuti a Roma ancora non si sa la data precisa delle nozze ma saranno sicuramente entro questa estate. E pensare che solo qualche tempo fa la giornalista aveva rivelato a silvia Toffanin ospite di verissimo che non aveva mai pensato al matrimonio per non rompere l'idillio che aveva creato con il 71enne.

Una storia riservata

Una coppia che va avanti da ben 24 anni ma che non ha mai avuto figli. Non per scelta. Fu proprio la Buonamici a rivelare infatti che «purtroppo non sono mai arrivati». Non arriva nessuna notizia ufficiale da parte di Cesara che ha sempre tenuto molto alla sua privacy e l'ha tutelata cercando di rimanere sempre lontana dai gossip. E continuerà a farla, ma ora noi vogliamo inviarle i migliori auguri.