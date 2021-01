Ci sono 46 anni di differenza tra Cecchi Gori e la sua nuova fidanzata

Vittorio Cecchi Gori si è fidanzato. Secondo il giornale Libero, l'imprenditore 78enne è innamorato di un'attrice cubana di 32 anni. Nonostante una differenza di età di 46 anni, sembra che Cecchi Gori sia molto soddisfatto della nuova compagna, nonostante le critiche e i pregiudizi. Sembra inoltre che Barbara - questo il nome della nuova fiamma - potrebbe presto approdare sul set. Lo ha rivelato il medico del produttore, Antonio De Luca, che da molto tempo è un intimo amico di Vittorio Cecchi Gori.

Le storie passate

Una cesura con il passato, quindi, per il produttore fiorentino. Secondo De Luca, inoltre, Cecchi Gori è comunque e ancora in buoni rapporti con Valeria Marini, che ha fatto visita al suo ex compagno a Natale. Tutta un'altra situazione, invece, con la ex moglie Rita Rusic: recentemente, infatti, l'attrice croata ha usato delle parole molto dure nei confronti di Cecchi Gori, dal quale si è separata lo scorso giugno. Oggi reduce della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Rita Rusic in passato ha dichiarati che «Volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo». E ancora : «Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a "zero euro", nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d'Italia».

