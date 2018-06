Caterina Balivo trasloca da Milano a Roma: «È finito un ciclo, ora cambio vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –per lavoro lascia Milano e sia Roma per condurre “Vieni da me” su RaiUno. Una scelta che pensava fosse meno pesante: “La scelta mi è costata molto di più di quanto pensassi. E' stato come lasciar partire un figlio, che oramai è cresciuto. Però dopo otto anni di Milano, con i miei genitori lontani, a Napoli, era tempo di cambiare.E poi - ha fatto sapere a “Tv, sorrisi e canzoni” - ho cominciato a Rai Uno nel 1999: sentivo l’esigenza di tornare a Roma. Diciamo che alcune circostanze mi hanno portato a fare delle scelte e a cambiare tutto. E’ come se fosse finito un ciclo. Io non ho lasciato il programma, io ho proprio cambiato vita: la scuola dei miei figli, la casa, la città... tutto, insomma”.Prima di partire le vacanze: “Faremo un po’ di montagna, di cui siamo appassionati, e poi mare, ma in Italia. D’estate le migliori vacanze sono quelle nel Mediterraneo: abbiamo il clima migliore, il mare migliore, la cucina migliore. Allontanarsi è un azzardo”