Can Yaman furioso fuori dal ristorante, tensione con Diletta Leotta: lei lo riprende davanti a tutti

Can Yaman va su tutte le furie in Turchia e alla fine se la prende anche con Diletta Leotta. L'attore turco, che notoriamente non ama intrusioni nella sua vita privata, non avrebbe gradito la numerosa presenza dei giornalisti e reporter fuori dal ristorante in cui era andato a cenare insieme alla compagna.

Come racconta 361 Magazine, i giornalisti e fotografi hanno atteso Yaman e Diletta fuori dal locale dove avevano cenato, ma proprio vedendoli Can è andato su tutte le furie arrivando anche a strattonare la mano di Diletta per accelerare il passo. La Leotta avrebbe sorriso con un po’ di impaccio, non aspettandosi una simile reazione del fidanzato. Lo ha poi invitato a non strattonarla e a darsi una calmata, magari rispondendo con educazione a qualche domanda ma Can, riporta il magazine, non ne ha voluto sapere ed ha tirato diritto.