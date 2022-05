Britney Spears, l'annuncio choc: «Ho perso il bambino che aspettavo, sono devastata»

Non c'è pace per Britney Spears. La cantante 40enne ha annunciato sui social di aver perso il bambino che portava in grembo.

Ad aprile scorso, Britney Spears aveva annunciato di essere in attesa di un bambino insieme al suo compagno (e futuro marito) Sam Asghari.. Nelle scorse ore, invece, il drammatico annuncio. «Con infinita tristezza dobbiamo annunciarvi che abbiamo perso il nostro piccolo miracolo all'inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per ogni genitore. Forse avremmo dovuto aspettare prima di annunciare la gravidanza ma eravamo troppo entusiasti di condividere con voi la bella notizia» - scrive la coppia - «Il nostro amore è la nostra forza. Continueremo a provare ad allargare la nostra bella famiglia. Vi siamo grati per l'affetto e vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento così difficile».

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Britney Spears è incinta a 40 anni: l'annuncio social... PERSONE Britney Spears si sposa e mostra l'anello, chi è il futuro...

Sabrina Salerno: «La bellezza è una gabbia. Rapporto con gli uomini devastato da mio padre»

Tantissime le reazioni e i messaggi di vicinanza a Britney Spears, da parte di amici vip così come tantissimi fan. «Tutto l'amore per voi», scrive Chiara Ferragni. Paris Hilton, invece, commenta così: «Mi dispiace tanto per la tua perdita, sorella. Sono sempre qui per te, ti mando tanto amore. Ti voglio tanto bene». E Sam Asghari, con cui tra qualche mese Britney Spears convolerà a nozze, promette: «Presto avremo un miracolo».