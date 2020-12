Flavio Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci dopo il GFVip: «Nessun contratto, solo cazzat*. Si è parlato più di me che dei concorrenti»

Flavio Briatore con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stato un involontario protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il Grande Fratello Vip si è molto parlato di un contratto post divorzio fra l’imprenditore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Non esiste – ha svelato l’imprenditore - Su noi due sono state scritte e dette tante cazzat* e cattiverie”.

Il contratto appunto non esiste, ma Flavio Briatore anche senza prendervi parte si è sentito un protagonista del Grande Fratello Vip. Dall’ingresso della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci infatti gli “accenni” su di lui non sono mancati: “Credo – ha fatto sapere in un’intervista a “Libero” - di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io”.

Durante la permanenza della Gegoraci nella Casa si è anche detto che Flavio le avesse chiesto di sposarla di nuovo: “Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”.

