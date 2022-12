Bianca Atzei incinta torna a casa dopo il ricovero per polmonite, il compagno le fa una sorpresa

Bianca Atzei torna a casa. Dopo i momenti di paura per il ricovero in ospedale per polmonite la cantante, incinta al nono mese, finalmente tira un sospiro di sollievo: potrà tornare a casa in attesa della nascita della bimba prevista per i primi giorni del prossimo anno. Bianca Atzei ha comunicato il suo ritorno a casa con una serie di storie su Instagram in cui mostra l'accoglienza del compagno Stefano Corti e alcuni scatti insieme con il pancione.

Il ritorno a casa e la sorpresa

La cantante ha comunicato il suo ritorno a casa con una serie di scatti condivisi sulle proprie storie: «Oggi si torna a casetta mia» scrive nella prima, con un collage di foto che la mostrano in ospedale e con l'albero di natale di casa. Nella seconda storia mostra il compagno Stegano Corti che le fa una "sorpresa di benvenuto" regalandogli una vaschetta di gelato. Infine uno scatto di lei con il pancione e il compagno, finalmente a casa.

Il ricovero: «Ho avuto paura, ho rischiato di dover partorire»

Era stato il compagno Stefano Corti a far sapere sui social che la cantante era ricoverata clinica Mangiagalli di Milano a causa di una polmonite e altri problemi di salute. Pochi giorni fa però lei stessa era riuscita ad usare il telefono e a rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

«Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni.»ha spiegato Bianca in una stories dal letto di ospedale ringrazia i medici «Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato».

L'aborto spontaneo e le difficoltà

Dopo un aborto spontaneo e diversi tentativi di avere un figlio falliti nonostante il ricorso anche alla fecondazione assistita, per Bianca e Stefano ora era arrivato il momento di godersi questa gioia tanto voluta. Si attende a gennaio il lieto evento.

