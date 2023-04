Bettina Castioni, età, figli, carriera, vita privata: chi è la moglie di Jerry Calà e come si sono conosciuti. La donna ospite da Mara Venier

Bettina Castioni oggi ospite da Mara Venier per fare una sorpresa al marito Jerry Calà dopo l'infarto che l'ha colpito qualche settimana fa. L'attore e regista si trovava a Napoli per girare il suo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” quando di notte ha accusato un malore. Jerry è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato sottoposto poi ad un intervento d’urgenza per liberare le coronarie. Dopo un breve periodo di convalescenza è stato dimesso e nella puntata di oggi dello show di Zia Mara per lui sono previste tante sorprese. Prima tra tutte, in studio ad attenderlo a sorpresa ci sarà sua moglie. Ma chi è Bettina Castioni?

Bettina Castioni, chi è la moglie di Jerry Calà

Bettina Castioni è nata a Brescia nel 1969 (ha 54 anni) e cresciuta a Verona. Da sempre estremamente riservata, bettina è conosciuta al pubblico per essere la seconda moglie di Jerry Calà. Non ama i riflettori e le luci della tv per questo è difficilissimo che la stessa rilasci anche interviste. Ma oggi dopo lo spavento che si è presa è pronta a fare una sorpresa a suo marito e lo farà nel salotto dell'ex moglie di Calà: Mara Venier. Si sa veramente poco della vita di Bettina ma dalle notizie che circolano in rete pare che la donna sia un'imprenditrice (anche se non si sa di che settore si occupi).

Bettina e Jerry, come si sono conosciuti

Bettina ha conosciuto Jerry in una vacanza in Sardegna nel 2001 e tra i due è stato subito colpo di fulmine. lei all'epoca aveva 32 anni e lui 49. Il matrimonio tra Mara Venier e jerry calà era già finito da qualche anno, i due sono stati sposati dal 1984 al 1987. Nel 2001 lui era stato ospitato da un hotel in Costa Smeralda, la stessa struttura che aveva invitato anche Bettina.

La proposta di matrimonio e il figlio

A La vita in diretta, il comico spiegò che ad aiutarlo a conquistare la donna fu Elisabetta Ferracini, figlia della sua ex Mara: «Ho visto Bettina e mi sono detto che sarebbe stata la madre dei miei figli. Allora ho chiesto a Elisabetta di informarsi, lei mi ha detto che era una brava ragazza». Poi complice una chiacchierata in piscina i due si conosco e si innamorano. Jerry lascia la sardegna e va con bettina a Verona: «Ci siamo presentati, lei mi ha detto che partiva e l’ho seguita». Al termine di uno spettacolo Jerry chiede alla donna di diventare sua moglie davanti a tutti gli Così nel 2002, dopo solo un anno di conoscienza, i due convolano a nozze. Nel 2003, arriva il figlio della coppia, Johnny. A differenza della madre, il giovane, oggi 20enne, è molto interessato al mondo dello spettacolo. Johnny è infatti già apparso come attore in diversi film del padre, tra cui Vita smeralda e Torno a vivere da solo.