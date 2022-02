Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Anche i più scettici in questo caso rischiano di doversi ricredere. I due ex sposi hanno iniziato un riavvicinamento fatto di cene e comparsate insieme con amici. I due sono stati beccati di nuovo insieme. Questa volta è il social «Whoopsee» ad aver postato gli scatti dei due usciti da una cena romantica a lume di candela.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è ritorno di fiamma: lei dorme di nuovo da lui. Gli amici: «È felice»

«Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano» cantava Antonello Venditti. E l'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra proprio uscito dal testo musicale che ha fatto milioni di italiani. Se è vero che tre indizi fanno una prova, allora in questo caso i due sono già ben oltre gli indizi chiave.

Per i due, per altro, non si tratterebbe del primo ritorno di fiamma. Una storia d'amore intricata, la loro, che ha visto tanti alti e bassi, ma che dopo l'addio di Belen ad Antonino Spinalbese sembra essere diventata molto più semplice del previsto. Belen e Stefano cercano in tutti i modi di stare lontano dai riflettori. Di procedere passo dopo passo, con i piedi di piombo, senza dare nell'occhio. Ma si sa, la risonanza dei due non facilita le cose.

Da parte loro ancora nessuna dichiarazione. Belen e Stefano fanno le cose con molta calma, probabilmente per non illudere il loro piccolo Santiago. Per uscire allo scoperto c'è tempo. Ma prima è meglio essere sicuri. E allora, nel frattempo, la showgirl argentina si gode la sua nuova avventura televisiva alle Iene, al fianco di Teo Mammucari.