Belen Rodriguez e Lavezzi, è nato l'amore. Ma il Pocho sbotta: «Non rompete i c...*!»

Belen Rodriguez e il Pocho Lavezzi, scoppia l’amore tra i due in Uruguay. Belen Rodriguez è in vacanza in Uruguay senza Antonino Spinalbese e subito sulla rete si è diffusa la voce che voleva la showgirl nuova fiamma di Ezequiel Lavezzi. Il calcatore, felicemente fidanzato, non ha perso tempo per commentare la notizia: «Non rompete i coglion*!».

Ezequiel Lavezzi e Natalia Borges (Instagram)

Belen Rodriguez e Lavezzi, è amore. La risposta del Pocho

Le voci di gossip che volevano il clamoroso e improvviso fidanzamento fra Belen Rodriguez, in vacanza in Uruguay senza Antonio Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, e il calciatore Ezequiel Lavezzi sono state spente praticamente sul nascere.

Belen Rodriguez (Instagram)

La vita sentimentale del Pocho è sempre stata movimentata e ora il calciatore è ufficialmente fidanzato con la bella modella brasiliana Natalia Borges. Forse per evitare possibili fraintendimenti il calciare ha deciso di scendere direttamente in campo per smentire la notizia. Dal suo account social ha infatti rispostato lo scoop con l’aggiunta di alcuni “messaggi” in sovraimpressione che non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione: «Fake – ha scritto nella condivisione - Non mi rompete i coglion*, io sono felicemente fidanzato».