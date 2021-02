Belen Rodriguez mostra il pancione sui social: «Baby boom!»

Belen Rodriguez mostra il pancione su Instagram regalando questo suo personalissimo, e bellissimo, momento a tutti i suoi fans. "Baby boom!" scrive la showgirl argentina con un selfie "dall'alto" pubblicato il 17 febbraio sul suo profilo ufficiale di Instagram. In attesa della nascita della piccola Tabita (pare sarà questo alla fine il nome della piccola di Belen Rodriguez) i follower aspettano ogni giorno gli aggiornamenti sui social della showgirl. Belen e il compagno Antonino Spinalbese sono sempre stati molto attenti a mantenere il riserbo su questa gravidanza. Qualche particolare però i più attenti, nei mesi scorsi, lo avevano notato. A cominciare dal braccialetto anti nausea, portato dalle donne in gravidanza, apparso in un selfie allo specchio di qualche mese fa. Ora, invece, non c'è molto da scoprire. Visto che il pancione di Belen è apparso - scoperto - su uno dei post più condivisi del giorno.

Ultimo aggiornamento: 16:13

