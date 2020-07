Belen Rodriguez, è già finita con Antinolfi: «Voleva far ingelosire Stefano». E ora punta Michele Morrone

Tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è amore finito e spunta l’attore Michele Morrone. Solo qualche settimana fa la showgirl era stata fotografata a Capri in una romantica serata assieme all’imprenditore che l’aveva tra l’altro raggiunta a Ibiza, ma il loro è stato un fuoco di paglia o forse un modo di Belen per far ingelosire l’ex marito Stefano De Martino.

A dare la notizia il settimanale “Chi”, che tra l’altro aveva anche dato lo scoop dell’improvviso amore fra la rodriguez e Antinolfi. Belen infatti è stata fotografata dalla rivista mentre si diverte a Ibiza assieme al figlio Santiago e alcuni amici come L'ex tronista Salvatore Angelucci, la fidanzata Alessandra e l'inseparabile Mattia Ferrari. Secondo “Chi” Belen però avrebbe un nuovo “interesse”, l’attore Michele Morrone. I due, che ancora non sono stati avvistati insieme dai paparazzi, si sarebbero sentiti attraverso i lsocial, su Instagram, e si sarebbero anche lanciati dei messaggi in codice.

