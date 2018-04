Belen a Pomeriggio 5: «Con Andrea Iannone rapporto maturo, mi fa sentire amata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata ospite diha raccontato di come sta vivendo la sua storia d'amore con il pilota: «Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui».LEGGI ANCHE ----> Belen pubblica una foto di lei a 16 anni, il web si scatena La sua vita privata sembra vada molto bene, è una donna felice con il suo uomo, ha un rapporto equilibrato con il padre di suo figlio e Santiago è la sua gioia più grande: «Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto». Belen però racconta che questa felicità per lei è stata molto sudata. Il divorzio è stato un duro colpo per lei che a quel matrimonio ci ha sempre tanto creduto: «Mi dicevo: mi godo la vita ma non darò più tutto il mio cuore ad una persona», ma poi le cose sono andate diversamente.Iannone è stato un corteggiatore paziente: «Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita. Ti fai tante domande. Io ho sempre vissuto di pancia, ho fatto cose giuste e cose sbagliate perché sono sempre stata molto impulsiva. Quando mi innamoravo non vedevo più niente. Oggi come oggi razionalizzo le cose, tanto, forse troppo. È un rapporto in cui si parla tanto, c’è tanto dialogo, ci si capisce. Entrambi facciamo di tutto perché l’altro stia bene». Iannone è un uomo molto premuoroso nei confronti di Belen: «Non è facile sentirsi amata. Non è facile per niente, perché uno diventa insicuro appena c’è qualcosa che non torna. Lui sa tutto ciò che penso di lui. È una persona meravigliosa, concreta che mantiene la parola, che fa ciò che dice».