Balbuzie, sintomi e cause del disturbo che ha colpito Fedez. Come riconoscerla e differenze con il cluttering

Un disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia. È la balbuzie, il più diffuso disturbo di sviluppo della fluenza verbale è la balbuzie evolutiva. Se ne è tornati a parlare dopo che Fedez su Instagram ha detto: «Scusate per la balbuzie, è un problema che ho. Ci metto un po' a formulare una frase». Le incertezze, le esitazioni e gli improvvisi arresti nel parlare possono essere assolutamente normali -indicativamente- fino all’età di 30-36 mesi, come indica l'Istituto di Santa Chiara.

Cause

Non si conosce esattamente la causa della balbuzie. C'è chi ritiene che abbia origini neurofisiologiche. Quando compare quest'alterazione della comunicazione verbale? Prevalentemente a 3-6 anni. Ma, in alcune occasioni, può manifestarsi anche in adolescenti o adulti.

Sintomi

Ci si può accorgere della balbuzie quando chi parla e chi ascolta sente e percepisce un anomalo scorrere delle parole. Tra i sintomi ci sono:

Ripetizione di suoni e sillabe (parti di parola) (ma-ma-ma-mamma)

Prolungamenti di suoni sia consonantici che vocalici (m_____amma)

Interruzioni di parole (ossia pause all’interno di una parola) – disritmie

Blocchi udibili o silenti (cioè pause del discorso, sonore o mute)

Circonlocuzioni (giri di parole per evitare parole temute)

Parole emesse con eccessiva tensione fisica (visibile e/o udibile)

Ripetizione di parole monosillabiche (io-io-io-io)

Come si cura

La logopedia può essere particolarmente efficace nell’aiutare le persone a ottenere il controllo sul proprio linguaggio, così come la terapia cognitivo comportamentale può aiutare con alcuni aspetti della balbuzie. Secondo quanto indicato da Medelit.

Differenze fra balbuzie e cluttering

Poco frequente e a comparsa precoce, il cluttering o farfugliamento è caratterizzato da:

un eloquio molto veloce,

disordinato,

disritmico,

difficilmente intellegibile,

spesso in associazione con limitati tempi di attenzione e problemi di linguaggio verbale

(a livello sia di espressione che di comprensione)

La persona con cluttering non si rende conto del suo modo di parlare e quindi non se ne preoccupa.