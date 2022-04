Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram (dopo la proposta del porno-divo), fan in delirio: «Un sogno che si avvera»

Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram. Per ora solo in una serie di selfie pubblicati dalla cantante sui social, ma una collaborazione fra i due è nell'aria. Di che tipo? Al momento, non è dato saperlo. Arisa, infatti, ha condiviso cinque foto insieme all'attore porno, senza lasciare alcun commento nella didascalia del post. Un mistero che ha già scatenato le fantasie dei follower. «Non succede, ma se succede...», scrive un utente di Instagram, alludendo alla possibilità che l'ultima vincitrice di "Ballando con le Stelle" possa accettare la proposta fatta da Rocco Siffredi alcuni mesi fa, quando in un'intervista dichiarò di voler girare un film a luci rosse con la cantante.

Arisa e Rocco Siffredi, il misterioso post su Instagram

«Abbiamo un sogno nel cuore», aggiunge un altro follower nei commenti del post. «Queste facce dicono tutto», scrive una ragazza, commentando le espressioni divertite dei protagonisti delle foto. Nei selfie (già viralissimi) i due sorridono, fanno linguacce, scherzano: probabilmente la volontà dell'insolita coppia è proprio quella di stuzzicare la fantasia degli utenti dei social.

La proposta di Rocco: «Farei di tutto per fare un film con Arisa»

In un'intervista di novembre scorso Rocco Siffredi dichiarò: «Farei di tutto per fare un film con lei». Una "proposta" che Arisa non ha accettato, pur ammettendo di non volersi precludere nessuna opportunità per il futuro: «Non sono per niente contraria agli operatori del sesso e li rispetto come tutti gli altri lavoratori - dichiarò la cantante in una puntata di "Ballando con le Stelle" -. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema». I fan continuano a sognare.