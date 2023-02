Arisa: «Non sono depressa, non prendo farmaci. Ma mi sono rotta il c... di me»

Il suo sfogo ad Amici era diventato virale e aveva toccato il cuore di fan e telespettatori. Ora Arisa torna a parlare di sé, di quella parte più intima che è venuta fuori proprio durante il programma di Maria De Filippi e che adesso non vuole più nascondere: «In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio - ha scritto in un post su Instagram -. Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo. Mi sono solo rotta il c…o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo. E a voi capita di stancarvi di voi stessi? - chiede ai follower - E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?».

Arisa ad Amici: «Sono giù perché sono 2 anni che Amadeus non mi prende a Sanremo»

Arisa è una delle prof tra le più amate della scuola di Amici: proprio durante la trasmissione aveva detto di essere triste e delusa da se stessa, complice anche il «secondo rifiuto consecutivo a Sanremo di Amadeus». Lo aveva raccontato in lacrime, emozionandosi davanti a milioni di spettatori e ai suoi stessa allievi senza paura di far vedere le sue insicurezze.