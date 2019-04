Matrimonio in Italia per il dottor Andrew De Luca della serie tv "Grey's Anatomy "

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio blindato e top secret domenica sera, a villa Pocci a Marino, sulla via dei Laghi, per il noto attore canadese Giacomo Gianniotti, il famoso dottor Andrew DeLuca della serie tv "Grey's Anatomy ". L'attore, nato a Roma ma cresciuto in Canada, si è sposato ai Castelli Romani con Nichole Gustafson al quale era legato da circa due anni. Al party una esclusiva cena nelle eleganti sale della villa privata a picco sul lago Albano, sono intervenuti circa ottanta amici della coppia giunti dalla California e dal Canada.Fra questi anche la campionessa di scherma paralimpica, Bebe Vio, amica della coppia, del cast della famosa serie tv americana sembra non ci fosse nessuno. Per la cerimonia, la sposa in abito bianco classico col velo e lo sposo in completo nero con papillon. A sposarli è stato un funzionario dell'anagrafe del comune di Marino nella terrazza della villa. Il menù della serata è stato "mare e monti ", come ha detto uno degli invitati, antipasti vari di pesce fresco, arrivato appositamente da Anzio, due assaggi di primi, arrosto misto di carne e ancora pesce a volontà con tanti contorni di verdure e ortaggi. Immancabile la tipica torta nuziale Charlotte, con dietro i fuochi di artificio insieme ad altri 40 assaggini di dolci tipici italiani.