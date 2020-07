Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e il gossip su Stefano De Martino: fuga in costiera amalfitana

Alessia Marcuzzi negli ultimi giorni è al centro di un gossip in cui gli viene attribuito un flirt (sempre smentito) con Stefano De Martino, che di recente ha rotto la sua relazione con Belen Rodriguez. Nelle ultime storie su Instagram Alessia Marcuzzi fa vedere di essere in costiera Amalfitana a due passi da Napoli, dove c'è proprio Stefano De Martino, mentre Bellen si rilassa a pochi chilometri di distanza a Capri. La bella Alessia poi si fa ritrarre in un post solitario e un po' malinconico in costiera davanti alla luna piena. Un post che ha fatto il pieno di like e commenti: tanti i fan che chiedono cosa sta succedendo con De Martino, ma lei non si lascia sfuggire nulla.





IL GIALLO... GOSSIP La crisi tra Belen e Stefano De Martino si tinge di giallo con il finto flirt tra il conduttore e Alessia Marcuzzi: tra una smentita e una reazione, qual è la verità? La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a colpi di fake news e frecciatine velenose. L'ultimo gossip è su una presunta relazione tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino ha smentito il flirt con la Marcuzzi dicendo che "Qualcuno ha scritto che io avrei avuto un flirt con la conduttrice…Ho appena parlato al telefono con lei e il marito…E ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere… Appena mi fidanzerò e troverò finalmente l'amore ve lo farò sapere…Vi faccio sapere…Ve lo giuro…Al momento godetevi l'Estate…". Dall'altra parte, anche Alessia Marcuzzi ha di fatto smentito ogni possibile notizia di flirt mostrando il libro di Woody Allen "A proposito di niente". Credits: Kikapress

Ultimo aggiornamento: 22:34

