Alberto di Monaco: «Charlene è sempre al mio fianco. La fuga in Svizzera? Solo falsità»

Nessuna crisi. O fuga da palazzo. Charlene di Monaco è ancora accanto al principe Alberto.

Lo rivela lui stesso in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera: «Charlene è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco, siamo stati assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf. Non capisco tutti questi rumors che mi feriscono, su di lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità».

Le difficoltà di Charlene

«Charlene ha avuto delle difficoltà molti mesi fa - ammette il principe - ma adesso grazie al cielo sono superate ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l'uno all'altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti».

I figli

«Gabriella avrà le stesse attenioni che ho per Jacques, erede al trono. E avrà altrettante responsabilità, c'è un ruolo anche per lei nella Monaco di domani. E il fratello Jacques ne avrà bisogno,assumerà pure lei responsabilità. Come io mi sono sempre appoggiato alle mie sorelle Carolina e Stephanie. Non posso fare tutto, gli impegni in una royal family vanno spartiti».