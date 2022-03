Newcastle-Everton, tifoso si lega al palo: partita interrotta

La partita fra Everton e Newcastle, recupero della 20/a giornata di Premier League, è stata sospesa per otto minuti a causa dell'invasione di campo, al 49', di un tifoso che è andato e legarsi a un palo della porta difesa da Asmir Begovic, estremo difensore dei Toffees, utilizzando una fascetta stringi-cavo. Si è quindi reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per liberarlo e l'uso delle tenaglie per spezzare la fascetta in questione. Dopo otto minuti la partita è ripresa regolarmente, mentre l' 'invasorè veniva portato via da agenti e steward.