Sanremo 2024, da Geolier a Loredana Berté: ecco i 30 big in gara

Sanremo 2024 sarà la 74esima edizione del Festival della canzone Italiana condotta per la quinta volta da Amadeus ha annunciato la lista dei cantanti in gara il prossimo 6 febbraio. Il conduttore ha rivelato la lista dei 27 artisti in competizione più i 3 che arriveranno da Sanremo Giovani evidenziando un'inattesa modifica al regolamento che ha portato il numero dei partecipanti da 27 a 30. La decisione di estendere la competizione è stata accompagnata da una presentazione dell'immagine della scenografia dell'Ariston per l'edizione che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio. Ecco i 30 big che saranno in gara in questa edizione.