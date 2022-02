Sabrina Ferilli rinuncia al monologo sanremese e abbraccia il figlio di Amadeus: «È lui che ha suggerito al padre il mio nome»

Ad affiancare Amadeus, nell'anno delle attrici, arriva Sabrina Ferilli, talento, simpatia, intelligenza, uno dei volti più amati del nostro cinema.

Non un discorso sulla famiglia e nemmeno uno sul riscaldamento globale, o sulla body positvity. Dopo tanti interventi impegnati di chi l'ha preceduta, Sabrina Ferilli porta sul palco dell'Ariston un «non monologo», perché «bisogna parlare delle cose su cui si è competenti» e sui «temi importanti lasciare parlare chi si sporca le mani per cercare soluzioni veramente a quei problemi». L'attrice spiega dunque che lei lascia parlare la sua «storia» e conclude citando Calvino: «Non è che dico questo perché non so cosa succede nel mondo. È che semplicemente ho scelto questa strada della leggerezza perchè, come diceva Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Perché la leggerezza non è superficialità», dice l'attrice che prima di lasciare il palco ingaggia un siparietto con il figlio di Amadeus, José, seduto in prima fila: «È lui il vero deus ex machina del festival, è lui che ha suggerito al padre il mio nome», dice raggiungendolo per un abbraccio e una foto.