Ilary Blasi, Cristiano Iovino è il suo "amico "speciale": il pr romano è un ex amico anche di Totti

«Lui si chiama Cristiano Iovino tra i pierre più noti della Capitale. In passato anche amico di Francesco Totti. In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito. Iovino, in passato, ha avuto un flirt con l’ex tronista Sabrina Ghio e l’influencer Giulia De Lellis. È stato anche l’ex storico di Zoe Cristofoli, oggi compagna di Theo Hernandez giocatore del Milan». Questo è quanto riporta The Pipol Gossip. Nessuna conferma né smentita, ma non ci sono foto, solo tante voci che si rincorrono da tempo. Stavolta fermaranno il gossip i diretti interessati? O continueranno a trincerarsi dietro un silenzio assordante facendo parlare solo il gossip?