Elezioni/Referendum, ironia social: «Fermi tutti, manca ancora il voto di Alessandro Borghese»

E come sempre scatta l'ironia social. In attesa della #maratonamentana che regala sempre grandi soddisfazioni su Twitter, gli utenti si scatenano sul social network dei cinguettii commentando a caldo le Elezioni Regionali 2020 e i risultati del Referendum. Spaccatura tra "No" e "Sì", esultanze con gif e meme già entrati nella storia contemporanea. Ecco un po' di commenti degli utenti aggiornati:



direi che chi ha votato Sì non è su Twitter #EXITPOLL — Il Comitato Tecnico Scientifico (@pensiero_lat) September 21, 2020

Il vero vincitore è Al Bano che potrà godersi la pensione risparmiando un caffè all'anno. #EXITPOLL — Babbo Natale™ (@Santas_Official) September 21, 2020

Avete già deciso come spendere i 50 centesimi risparmiati col referendum? Io pensavo di metterli da parte per tre anni e poi farmi un giro in metropolitana 😍 #EXITPOLL #Maratonamentana — Renato Corghi (@Renato_Corghi) September 21, 2020

Lui è Dario Stefano, un Senatore del Partito Democratico. Che si mostra al fotografo mentre inserisce nell’urna il suo certificato elettorale. Invece della scheda.

Comunque vadano a finire queste elezioni, il vincitore è lui. pic.twitter.com/KpVF9GSKfE — 🇮🇹Orgogliosamente Populista🇮🇹 (@LiPopulista) September 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA