Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia ha perso una gamba

«Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai». Queste le drammatiche parole che si leggono accanto al video choc pubblicato dal giovane Matteo Mariotti sul suo profilo Instagram. Il ventenne, originario di Parma, è dopo stato attaccato da uno squalo mentre si trovava su una spiaggia nello Stato del Queensland, in Australia. Dopo due operazioni d'urgenza, i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba sinistra, poco sopra il ginocchio.