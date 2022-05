Tornado in Germania, tetti divelti e alberi sradicati: più di 40 feriti a Paderborn

Un "tornado" ha lasciato una scia di distruzione nella parte orientale dello stato della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania. L'uragano "Emmelinde" ha causato gravi danni con temporali, forti piogge e venti di burrasca. Secondo i rapporti della polizia, sono 43 le persone rimaste ferite a Paderborn, nella Westfalia orientale. I filmati delle emittenti tedesche raffiche di vento che hanno toccato i 130 km/h. Le autorità hanno esortato le persone a rimanere nelle porprie case per non mettersi in pericolo.