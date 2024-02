Zelensky al Tg1: «La guerra può arrivare da voi, nessuno sarà pronto. Sul terreno c'è stallo, ci servono mezzi moderni»

«La guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin. E quando arriverà nessuno sarà pronto, gli eserciti europei non sono pronti, sarà uno choc, dov'è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? chi ne parla? nessuno». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, rispondendo alla domanda su cosa si sente di dire a chi, in Italia e in altri paesi europei, dice di essere stanca di mandare armi a Kiev. «L'Ucraina di oggi è diversa, più vicina all'Europa.

Ho un atteggiamento «molto positivo» di fronte a Mario Draghi e Giorgia Meloni. «Mario ci ha aiutato molto per la candidatura all'Ue», «Meloni è una persona molto seria e molto forte», ha «influenzato la decisione di aprire i negoziati di adesione all'Ue». «L'Italia è dalla nostra parte», ha aggiunto il presidente ucraino. «Per quanto riguarda la guerra sul terreno c'è stallo. È un dato di fatto», ha detto Zelensky. «Perché? Perchè è mancato qualcosa. Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori». «Noi combattiamo contro terroristi - ha aggiunto - servono mezzi tecnici moderni per fronteggiare uno dei più grandi eserciti del mondo».

Hai mai pensato di mollare? «No, amo e difendo l'Ucraina. Sono ucraino. Questo è il mio dovere, lo devo fare. Altrimentii non riusciremo a resistere. Non ho mai pensato di mollare non si può credere alla vittoria del male, noi vinceremo», ha detto acnroa il presidente ucraino. «Grazie» per questa intervista, «così la gente non si dimentica dell'Ucraina, non dimentica che noi combattiamo per i valori che condividiamo, per la pace in Europa», ha affermato Zelensky a quasi due anni dall'inizio dell'invasione russa, sottolineando che, anche se il 26% del territorio ucraino è ancora occupato «l'esercito russo non riesce ad avanzare in maniera significativa».